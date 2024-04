Trwa budowa brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu S6. Droga ma być przejezdna w połowie roku [ZDJĘCIA]

Najwyższa pora, bo sznury aut zmuszone przejeżdżać wciąż przez centrum miasta dają się mieszkańcom we znaki. Zwłaszcza, że obwodnica miała być oddana do użytku już w 2019 roku, jako pierwszy odcinek S6 w naszym regionie. Dziś „szóstką” przejedziemy od Szczecina do Koszalina (i kawałek przed Gdańskiem), na pozostałych odcinkach trwają wciąż prace.