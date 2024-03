Lepsze połączenie Kołobrzegu z drogą S6. Jedziemy już nowym wjazdem [ZDJĘCIA]

Inwestycja połączyła węzeł Kołobrzeg Wschód, na drodze ekspresowej S6, z oddanym do ruchu w 2018 roku fragmentem obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK11 z mostem przez rzekę Parsęta i zrealizowanym w latach wcześniejszych przez samorząd dojazdem do portu w Kołobrzegu.

- Wraz z oddaniem do ruchu odcinka DK11 łączącego się z S6, przebieg drogi krajowej do portu w Kołobrzegu uzyskał ciągłość. W związku z tym zgodnie z art. 10 us. 5 Ustawy o drogach publicznych kategorię drogi krajowej stracił dotychczasowy przebieg DK11 od Kołobrzegu do Koszalina, stając się drogą wojewódzką - informuje GDDKiA.