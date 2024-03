Cisza na budowach dróg ekspresowych. Poważne problemy z dokończeniem S3 i S6

1 marca firma Polbud-Pomorze, która jest liderem konsorcjum budującym w naszym regionie odcinki dróg ekspresowych S3 i S6, przerwała prace. Polbud buduje odcinek Dargobądz-Troszyn na S3 i Koszalin-Sianów na S6.

Nie doszło do porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Poszło o pieniądze. I to niemałe. Dokładnie o 108 milionów złotych. To tzw. prognozowana kwota waloryzacji kontraktowej, czyli dostosowanie wcześniej zatwierdzonych cen do aktualnych warunków. Wykonawca ma prawo się o te pieniądze upomnieć, a zleceniodawca (GDDKiA) powinien się do tego przychylić. Na razie jednak waloryzacji nie akceptuje. Polbud Pomorze wstrzymał więc roboty.

W poniedziałek prace miały zostać wznowione. Reporterzy „Głosu” pojechali na plac budowy - na odcinek obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6. Zastali dwóch robotników.

Co to oznacza? Niewykluczone, że kolejne przesunięcia w terminie odbioru i udostępnieniu trasy dla ruchu. Dla Koszalina to kluczowa sprawa, bo tranzyt drogowy wciąż jest kierowany przez śródmieście. Estakada i cała obwodnica miały być pierwotnie otwarte już na przełomie roku. Ostatnia data to 22 kwietnia, ale i ten termin jest już mocno zagrożony.