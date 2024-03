A gdybyś musiał szybko szukać schronienia? Warto mieć aplikację, która wskaże schrony

- Bardzo dobrze, że taka aplikacja funkcjonuje, bo w przypadku takiego, czy innego zagrożenia najważniejszy jest czas reakcji. Chodzi o to, aby ta reakcja była jak najkrótsza – mówi Remigiusz Wojcieszonek, inspektor do spraw ochrony ludności i logistyki z miejskiego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Koszalinie. - Nie jest ona może do końca w stu procentach precyzyjna w prawidłowym nazewnictwie i kilka szczegółów można by poprawić, ale generalnie dobrze, że się pojawiła i działa. Bo nasza wiedza, gdzie w razie niebezpieczeństwa najbliżej nas jest miejsce, w którym możemy się ukryć jest tak samo ważna jak liczba takich miejsc – podkreśla nasz rozmówca.

- Musimy wiedzieć, że miejsce ukrycia jest czymś innym niż miejsce doraźnego schronienia – wyjaśnia Roman Wojcieszonek. - Tym pierwszym są specjalnie przygotowane miejsca, zabezpieczone, najczęściej pod ziemią. Są one przystosowane do schowania się w niej od 60 do 70 osób, na czas od jednej do trzech godzin – wyjaśnia nasz rozmówca. Dodaje, że w Koszalinie takich miejsc jest 5 i prowadzą do nich charakterystyczne wejścia wyłaniające się z ziemi (można je zobaczyć np. w miejskim parku w pobliżu Polikliniki). Cała piątka to konstrukcje wybudowane jeszcze przez Niemców w czasie II wojny światowej i wszystkie zlokalizowane są w centrum Koszalina.

- Z kolei miejsca doraźnego schronienia są wytypowane na terenie całego miasta. Są to piwnice, betonowe zadaszenia, podziemne garaże, a nawet studnie, czy zagłębienia w pobliskim terenie. Oczywiście, w żadnym wypadku to nie są przypadkowe punkty, zapewniam, że każda lokalizacja została wcześniej przemyślana i jest dostępna. W tym przypadku główne kryterium jest takie: są to miejsca, które zapewnią nam szybkie dotarcie i tymczasową ochronę, w czasie incydentalnych, pojedynczych i nagłych zagrożeń. Wtedy, gdy najważniejszy jest czas, bo go mamy bardzo mało - wyjaśnia inspektor. Zdradza też, ile w Koszalinie jest klasycznych schronów. - Jest ich 25. I to są te najważniejsze miejsca schronienia. Są to już konstrukcje zaawansowane, które muszą zapewnić bezpieczne funkcjonowanie dużej grupy ludzi w momencie stałego, militarnego zagrożenia dla miasta, stałych ataków wroga. Muszą zapewnić dostęp do wody, toaletę, miejsce do spania, system wentylacji, oczywiście nie mogą mieć okien – podkreśla. Ujawnia, że łączna pojemność wszystkich schronów to 5 tysięcy osób. Tłumaczy też, dla kogo schrony te są przeznaczone. - W sytuacjach naprawdę poważnego i bezpośredniego zagrożenia militarnego jest przeprowadzana ewakuacja miasta. W mieście zostaje wówczas grupa ludzi, która jest niezbędna, aby mogło ono funkcjonować. I właśnie schrony mają im zapewnić bezpieczeństwo. Oczywiście, w czasie, gdy taka ewakuacja nie jest potrzebna, to schrony, podobnie jak miejsca ukrycia i miejsca doraźnego schronienia, mają dawać schronienie mieszkańcom miasta w przypadku krótkiego, tymczasowego zagrożenia – wyjaśnia Remigiusz Wojcieszonek.