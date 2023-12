Adam Klimek, ekspert motoryzacyjny, znany z popularnych programów, zawitał do Koszalina [ZDJĘCIA]

Spotkanie z Adamem Klimkiem, w ramach Akademii Quartz, odbywało się na szkolnej hali sportowej. Trwało blisko dwie godziny. Młodzież miała do niego sporo pytań. My zapytaliśmy o wprowadzaną od 1 stycznia na stacje paliw w Polsce benzynę o oznakowaniu E10, która zastąpi dotychczasową E5. Ta nowa - słychać w mediach - nie pasuje do wszystkich silników, bo zawiera o połowę więcej bioetanolu niż dotychczas. Będzie więc te silniki niszczyła.

- Rzeczywiście nie lekceważyłbym ostrzeżeń o korzystaniu z paliwa E10 w silnikach starszej generacji - mówi nam Adam Klimek, - Owszem, to nie stanie się od razu, że silnik przestanie działać i będzie do wyrzucenia. Ale przy zwiększonej procentowo ilości bioetanolu w benzynie, przyspieszy korozja elementów starego silnika i w konsekwencji bez kosztownej napraw generalnej się nie obejdzie. A przy starym samochodzie będzie to po prostu nieopłacalne. Dlatego jeśli chcemy mieć spokój, tankujmy do tego naszego staruszka paliwo Pb98. Ono po 1 stycznia wciąż będzie miało 5-procentową zawartość bioetanolu. Ciekawostka jest z polonezami. Ten z utwardzonymi prowadnicami zaworowymi, który może jeździć na paliwie bezołowiowym, też może korzystać z paliwa E10. Ale z umiarem - śmieje się Klimek.