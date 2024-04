Akcja Drzewko za surowce wtórne w Koszalinie już w sobotę. Zapraszamy!

Zaczynamy o godzinie 9.30. Spotykamy się przed głównym wejściem do Forum.

Tomasz Kurek, nadleśniczy, obiecuje, że leśnicy oprócz sadzonek służyć też będą radą jak zasadzić sadzonki, by za kilka lat stały się pięknymi okazami drzew.

Drzewka i krzewy, jakie będzie można odebrać w ramach akcji to: śliwa tarnina, brzoza brodawkowata, nachyłek, złocień właściwy, żylistek, tawuła japońska, krzewuszka, ligustr aurea, irga dammera, szydlica, tuja szmaragd, bluszcz.

Dodatkowe atrakcje dla najmłodszych

Kolejną atrakcją będzie konkurs plastyczny, gdzie tematem przewodnim będzie EKOLOGIA! Malowanie, rysowanie, a wszystko to w atmosferze wspólnego zaangażowania dla dobra naszej planety! Co godzinę będziemy wybierać najciekawsze prace! Czekają karty podarunkowe do wykorzystania w Forum Koszalin.