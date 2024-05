Muzeum Humoru i Absurdu w Uradzu koło Barwic oficjalnie otwarte [ZDJĘCIA]

Czy można sobie wyobrazić lepszą datę na otwarcie Muzeum Humoru i Absurdu rodem z Polski Ludowej niż 1 maja? Przed dekady obchody święta pracy faktycznie unosiły się w oparach absurdu, jak cała niemal rzeczywistość PRL, którą tak trafnie pokazywał w swoich filmach Stanisław Bareja.

Uroczyste otwarcie Muzeum Humoru i Absurdu w Uradzu w środę, 1 maja, przyciągnęło tłumy, do kasy ustawiały się kolejki jak za mięsem w „komercyjnym” (młodsi niech sprawdzą co to takiego było). Oprócz wspomnianego Misia można było zobaczyć wiele innych rekwizytów z kultowych polskich komedii, a gośćmi specjalnymi weekendu otwarcia muzeum byli aktor Mieczysław Hryniewicz, taksówkarz Jacek Żytkiewicz ze „Zmienników”, Michał Fajbusiewicz – dziennikarz, twórca magazynu kryminalnego „997” i aktor Marek Siudym – węglarz, ojciec dziewczynki o imieniu Tradycja z „Misia”.