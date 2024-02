Akcja policji w Koszalinie. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli, uciekał i stawiał opór podczas zatrzymania Joanna Boroń

Policjanci z koszalińskiej drogówki na ul. Bukowej chcieli zatrzymać do kontroli kierowcę forda Policja Koszalin

39-letniemu mężczyźnie, który nie zatrzymał się do kontroli, kierował samochodem mając dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i zmusił policjantów do pościgu, teraz może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności. To nie wszystkie jego "grzechy". Mężczyzna w trakcie zatrzymania stawiał opór, znieważył funkcjonariuszy i posiadał przy sobie amfetaminę.