Aktywni seniorzy z gminy Będzino: gotują, śpiewają, opowiadają

- W ramach projektu zorganizowaliśmy łącznie trzy spotkania dla naszych seniorów, które odbyły się w maju i czerwcu w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie - słyszymy.

- W trakcie spotkań zachęcaliśmy naszych seniorów do aktywności społecznej, do otwarcia się na ludzi, do wyjścia z domu, do spędzania miło czasu z innymi. Takie spotkania są szansą na kontakt z drugim człowiekiem, którego tak często brakuje właśnie seniorom - powiedziała Agnieszka Kwiatkowska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich "Ino Będzino".

Wszystkie spotkania uświetniał zespół muzyczny "Zalesie" z Mścic. Podczas imprez nie brakowało emocji, uczestnicy mogli wysłuchać wykładu o wodzie, jej tajnikach, a nawet skutkach odwodnienia. Członkinie i członkowie Koła Gospodyń Wiejskich "Ino Będzino" przygotowali też smaczne, zdrowe potrawy, domowe ciasta, nie zabrakło owoców.

- Obok wspólnych posiłków zaserwowaliśmy także wiedzę z zakresu dietetyki, zdrowej kuchni, a także uczestniczyliśmy w nauce śpiewu pod okiem "Zalesia". Podczas spotkań seniorzy opowiedzieli nam swoje historie, wspólnie śpiewaliśmy różne piosenki. Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w spotkaniu, za uczestnictwo, dziękujemy zespołowi Zalesie za oprawę muzyczną. Dziękujemy też pani wójt Sylwii Halamie za wsparcie i uczestnictwo w projekcie.

Dodajmy jeszcze, że Koło Gospodyń Wiejskich "Ino Będzino" zakwalifikowało się do II edycji programu Danie Wspólnych Chwil.