Emocje w końcówce. Młyny Stoisław Koszalin - KPR Gminy Kobierzyce 28:30 [WIDEO]

W pierwszych minut meczu obu zespołom z trudem przychodziło zdobywanie bramek. Koszalinianki były nieskuteczne, z kolei przyjezdne popełniały błędy. Po czterech minutach to jednak miejscowe prowadziły 2:0, a po trafieniach Anny Mączki już nawet 4:1. Drużyna z Kobierzyc sukcesywnie odrabiała straty i w 18. minucie mieliśmy remis, a chwilę później pierwsze prowadzenie przyjezdnych 8:7 (20. min). Gospodynie jeszcze raz wypracowały sobie prowadzenie, schodząc na przerwę na jednobramkową zaliczką (14:13).

Po przerwie role się odwróciły. Zawodniczki trenera Palicy wypracowały sobie na niewielką przewagę 15:17 (36. min) i teraz to koszalinianki goniły wynik. Miejscowym w końcu udało się odzyskać prowadzenie i powiększyć je na tyle, by rywalki poczuły się zagrożone. W 51. minucie Młyny Stoisław prowadziły już 26:22. W końcówce spotkania w koszalińskiej drużynie nastała strzelecka niemoc, którą dopiero na dwie minuty przed końcem przerwała Kristina Kubisova. Do tego czasu przyjezdne zdążyły zdobyć siedem bramek i to one dominowały w tym fragmencie meczu, zapewniając sobie zwycięstwo.