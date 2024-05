MKS FunFloor Lublin wygrał z Młynami Stoisław Koszalin. W piątek rewanż w Pucharze Polski [ZDJĘCIA]

Do końca rozgrywek ORLEN Superligi pozostało niewiele czasu i wiadomo, że teraz każdy punkt jest na wagę złota. Co prawda zespoły z Koszalina i z Lublina mają zupełnie inne cele, bo drugie obecnie lublinianki walczą o jak najwyższą pozycję na koniec sezonu, a koszalinianki o utrzymanie na piątej, ale by te cele spełnić obie drużyny potrzebują tego samego – właśnie punktów. Dlatego po pierwszym gwizdku zespoły szybko przystąpiły do działania.

Już w pierwszej minucie był remis 1:1 i można było spodziewać się dalszej wyrównanej rywalizacji, ale ta nie trwała długo. Po kwadransie FunFloor zaczął „odskakiwać”, a miejscowe nie były w stanie temu zaradzić, bo były nieskuteczne. Strzelecka niemoc trwała pięć minut i to wystarczyło, by rywalki wypracowały sobie solidne prowadzenie 10:4 (17. min). Trener gospodyń, Krzysztof Przybylski nie mógł na to dłużej patrzeć. Zaprosił zespół na krótką rozmowę przy ławce. Interwencja szkoleniowca pomogła, bo teraz to koszalinianki spisywały się zarówno w ofensywie jak i w defensywie. Po serii bramek „nadgoniły” i w 20. minucie przegrywały już tylko 8:10. Starania poszły na marne, bo do końca pierwszej połowy miejscowe nie były w stanie „upilnować” rywalek, które znów się „rozhuśtały” i do przerwy prowadziły 16:11.