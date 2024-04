Gwardia nie dojechała na mecz. Pięć zwycięstw drużyn z regionu [ZDJĘCIA]

W jedynym w tej serii meczu pomiędzy zespołami z regionu, Mechanik Bobolice uległ u siebie 1:2 MKP Szczecinek. Do przerwy gospodarze stworzyli kilka sytuacji bramkowych, ale to goście zeszli do szatni z prowadzeniem, po golu Mateusza Górnego w 44. min. Już w 5. min drugiej połowy do remisu doprowadził Kamil Schab. Najlepszy strzelec Mechanika opuścił boisko w 88. min, po czerwonej kartce. W doliczonym czasie gry Michał Barański zdobył zwycięskiego gola dla MKP z wolnego z 18 m.

Pierwszą wygraną na wiosnę odnieśli piłkarze zamykającej tabelę Wieży Postomino. W starciu z przedostatnią Unią Dolice, gospodarze prowadzili do przerwy 1:0, po golu "do szatni" Daniła Towstuchy. W 50. min wynik podwyższył Michał Szałek. Goście odpowiedzieli golem w końcówce, ale Wieża dowiozła wygraną do końca. Poprzednio wygrała 30 września (9. kolejka), również z Unią (2:0). Później zanotowała serię 16 meczów bez wygranej (3 remisy i 13 porażek).