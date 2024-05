Gwardia Koszalin nie wykorzystała potknięcia lidera IV ligi [ZDJĘCIA]

W 29. kolejce piłkarskiej IV ligi, punkty w Stargardzie stracił lider z Rewala. Grająca dzień później u siebie Gwardia Koszalin nie wykorzystała szansy na zbliżenie się do lidera.

Wybrzeże Rewalskie rozegrało mecz z Błękitnymi II już w piątek i niespodziewanie tylko zremisowało 1:1. Ten wynik otwierał szansę przed goniącą lidera Gwardią, która gościła zespół ze środka tabeli, Iskierkę Szczecin. Rywale w 28. serii przegrali u siebie z broniącym się przed spadkiem Orłem Wałcz i wydawało się, że Gwardia nie powinna mieć większych problemów. Tymczasem na Fałata doszło do sporej niespodzianki. Mecz rozpoczął się po myśli Gwardii. Już w 9. min przejęła piłkę na połowie rywali, Rafał Maćkowski dośrodkował, a Czarek Zalewski tylko przyłożył nogę. Gospodarze nie poszli za ciosem. Za to w 43. min zabawa w okolicach własnego pola karnego zakończyła się stratą i po chwili faulem Fabiana Walaszczyka na rzut karny, wykorzystany przez Damiana Michułkę. Ten sam zawodnik dał Iskierce prowadzenie w 54. min, po tym jak goście dwoma podaniami wymanewrowali obronę. Gwardia rzuciła się do ataków, ale była niedokładna i nieskuteczna. Dopiero w ostatniej akcji meczu, Michał Czarny trafił do pustej bramki, po podaniu Kornela Ryczowskiego.

Na 2. miejsce w tabeli wskoczył Bałtyk Koszalin, dzięki wygranej 2:0 Szczecinku. MKP, który zagrał pod wodzą nowego trenera, Karola Sadzika, utrzymywał do 51. min remis 0:0. Wynik otworzył Maciej Kazimierowicz po zgraniu głową przez Miłosza Stępnika. Później Bałtyk miał okazje do zamknięcia meczu, ale uczynił to dopiero w 6. min doliczonego czasu, po debiutanckim trafieniu juniora Patryka Sobolewskiego. 29. kolejka stała pod znakiem dominacji gości, którzy wygrali 7 i zremisowali 2 mecze. W starciu drużyn z regionu, Mechanik uległ w Bobolicach niżej notowanej Wieży Postomino i był to jego 7 mecz bez zwycięstwa (w tym 6 porażek). Goście prowadzili 2:0 już po kwadransie i taki wynik utrzymali do 85. min, gdy Mechanik ustalił rezultat. Wieża wygrała 3 z ostatnich 4. meczów i traci tylko 5 pkt strefy barażowej.

Dwie pozostałe drużyny grające w tej kolejce u siebie bez punktów. Olimp Gościno zanotował trzecią z rzędu domową porażkę, tym razem z Iną Goleniów. Do przerwy było 1:0 dla gości. Kwadrans po zmianie stron po rożnym wyrównał głową Adrian Rutkowski. Zamiast kolejnych trafień swojej drużyny, kibice w gościnie obejrzeli popis Iny, która zdobyła 3 gole. Zespół z Goleniowa awansował na 6. miejsce w tabeli, spychając z niego Perłę URB Dygowo, która u siebie uległa 0:2 broniącemu się przed spadkiem Chemikowi Police. Po bezbramkowej pierwszej połowie, goście rozstrzygnęli wynik w ciągu niespełna 10. min po zmianie stron. Kolejne cenne zwycięstwo odniosła Darłovia Darłowo. W Wałczu gospodarze do przerwy nie wykorzystali karnego (obronił Mirosław Dybowski) i trafili w poprzeczkę. Darłovia opowiedziała golem do szatni Konrada Rokickiego, po rzucie rożnym. Po przerwie goście mieli kilka okazji na podwyższenie wyniku, ale w 92. min Orzeł trafił na 1:1. Darłovia już kilka razy w tej rundzie pokazała, że gra do końca. Nie inaczej było w sobotę. W 94. min Mateusz Myśliński dopadł do odbitej piłki i nie zmarnował sytuacji sam na sam.

Mechanik - Wieża 1:2 (0:2),

0:1 Śpiewak (9.), 0:2 Maciej Bachleda (15.), 1:2 Saganowski (85.)

MKP - Bałtyk 0:2 (0:0),

0:1 Kazimierowicz (51.), 0:2 Sobolewski (90+6)

Gwardia - Iskierka 2:2 (1:1),

1:0 Zalewski (9), 1:1, 1:2 Michułka (43. karny, 54.), 2:2 Czarny (90+5)

Olimp - Ina 1:4 (0:1),

0:1 Winogrodzki (23.), 1:1 Rutkowski (60.), 1:2 Trzaskowski (69.), 1:3 Borucki (76.), 1:4 Banachewicz (89.)

Orzeł - Darłovia 1:2 (0:1),

0:1 Rokicki (43.), 1:1 Kasperek (90+2), 1:2 Myśliński (90+4.).

Perła - Chemik 0:2 (0:0),

0:1 Kamiński (48.), 0:2 Janicki (53.).

