Kotwica Kołobrzeg blisko awansu do I ligi po wygranej w Kaliszu

To trzecie zwycięstwo Kotwicy w piątym meczu pod wodzą trenera Ryszarda Tarasiewicza. W następnej kolejce Kotwica podejmie Hutnika Kraków i jeżeli go pokona, Kołobrzeg będzie świętować historyczny awans.

Spotkanie rozpoczęło się od szansy dla KKS. W 9. min uderzeniem z wolnego z ponad 30 m zaskoczył Hubert Sobol. Po niepewnej interwencji Marka Kozioła, wybiciem na róg ratował Kotwicę Piotr Witasik. Po kornerze Kozioł odbił jeszcze strzał Jakuba Staszaka. Riposta nastąpiła w 14. min. Leon Kreković zakończył szarżę lewą stroną dośrodkowaniem do osamotnionego w polu karnym Jonathana Júniora. Brazylijczyk poradził sobie znakomicie. Mimo asysty kilku obrońców, przyjął piłkę i posłał ją z 15 m tuż przy słupku.

Po pierwszym zaskoczeniu, gospodarze rzucili się do odrabiania strat. W 21. min zakotłowało się pod bramką Kotwicy. Adrian Cierpka z 18 m trafił w słupek. Piłka wróciła jeszcze do Michała Bednarskiego, który dośrodkował na głowę do Sobola. Snajper KKS uderzył głową obok bramki. Pięć minut przed przerwą ponownie dał znać o sobie Sobol. Zza narożnika szesnastki posłał piłkę ponad poprzeczkę.