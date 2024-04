Młyny Stoisław Koszalin blisko niespodzianki. KPR Kobierzyce wyrwał wygraną w końcówce [ZDJĘCIA, WIDEO]

Po pokonaniu Piotrcovii Piotrków Trybunalski i MKS Urbis Gniezno, koszaliński zespół rozpoczął starcie z walczącym o wicemistrzostwo Polski zespołem z Dolnego Śląska z dużym animuszem. W 4. minucie prowadził 2:0, po dwóch trafieniach Anny Mączki, a w 7. - 4:1 - po trzecim trafieniu kapitan zespołu. Rywalki miały duże problemy z wykończeniem akcji. W koszalińskiej bramce po raz kolejny świetnie prezentowała się Natalia Filończuk (9 udanych interwencji w pierwszej połowie).

Do 17. min Młyny utrzymywały się na prowadzeniu różnicą 1-2 goli. Dopiero w 18. popularne Kobierki doprowadziły do remisu 7:7, za sprawą Katarzyny Cygan. Trzy trafienia do tego momentu zaliczyła skrzydłowa KPR, Mariola Wiertelak. Dwie minuty później trzeci zespół tabeli uzyskał przewagę 8:7, po skutecznie wykonanej siódemce przez Magdalenę Drażyk.

Ripostą Młynów była seria 3 bramek i powrót na prowadzenie w 25. min. W ten sam sposób odpowiedziały rywalki, wyrównując na 12:12 (28.). W końcówce jednobramkową przewagę do szatni zapewniła Młynom Nicola Żmijewska.