Alarm przeciwpowodziowy w powiecie białogardzkim. Wysoki poziom wód w regionie [ZDJĘCIA]

Co to oznacza? - Spokojnie, nie ma powodów do zmartwień, natomiast wzmagamy czujność jako samorządowcy - tłumaczy starosta Piotr Pakuszto.

- Nie ma realnego zagrożenia powodziowego, zauważamy też, że poziom wody już na szczęście opada. Ale widzimy też, że woda wciąż jest bardzo wysoka, więc chcemy być dobrze przygotowani do ewentualnych problemów.

Zarządzenie starosty w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego ma na celu przede wszystkim prowadzenie ciągłej kontroli terenów zagrożonych powodzią oraz wzmożonej obserwacji stanu wody w najbliższych dniach.