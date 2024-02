Trzesiecko i Niezdobna występują z brzegów. Liczne podtopienia [zdjęcia]

Końcówka zimy w Szczecinku i okolicach upływa pod znakiem obfitych opadów śniegu i deszczu. Do tego dochodzi woda z roztopów, które rozpoczęły się z końcem stycznia (z pierwsze śniegi spadły tej zimy wyjątkowo wcześnie, bo już w listopadzie, gdy też zaczęły się mrozy).

Efekt? Wyjątkowo wysoki poziom wód w szczecineckim Trzesiecku zasilanym kilkoma ciekami wodnymi zbierającymi wodę z okolic miasta. Do tego dochodzi to co zbiera miejska sieć deszczowa i woda z roztopionego lodu. Miejscami akwen występuje z brzegów zalewając nadjeziorne bulwary, jak np. koło pubu irlandzkiego i Tajwanu. Zalane są spore połacie parku, gdzie podniósł się poziom wód podskórnych.

I to wszystko przy maksymalnie podniesionych wrotach jazu regulującego poziom odpływu z Trzesiecka przez Niezdobną do jeziora Wielimie. W szczecineckiej rzeczce nurt jest wartki niemal jak w górskim strumieniu, co nie zdarza się często, bo Niezdobna zwykle przypomina leniwy i płytki ciek. Tym razem woda wylewa się poza betonowe koryto rzeczki. Powódź nam nie grozi, ale lokalne podtopienia i owszem.