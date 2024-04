W Szczecinku powstanie tężnia solankowa. Znamy lokalizację

Pomysł budowy tężni solankowej w Szczecinku nie jest nowy, w końcu pojawił się wśród propozycji zgłoszonych w zeszłorocznym budżecie obywatelskim. I znalazł uznanie w oczach mieszkańców, bo zebrał tyle głosów, aby przejść do fazy realizacji.

Szczecinecki ratusz zebrał właśnie oferty w przetargu na budowę tężni. Z dwóch ofert tańsza jest propozycja firmy Kryształowy Świat z Libiąża, która gotowa jest podjąć się zadania za 196,8 tys. zł. To ciut drożej niż zakładano (na inwestycję zaplanowano 195 tys. zł), ale na pewno nie jest to różnica, która uniemożliwi podpisanie umowy (druga oferta opiewa na 146 tys. zł).

- Wcześniej jednak musimy sprawdzić oferty pod względem merytorycznym i formalnym – mówi Dorota Rusin-Hardenbricker, wiceburmistrz Szczecinka.

Jeżeli wszystko będzie w porządku, to umowa zostanie podpisana, a projekt zrealizowany jeszcze w tym roku. Tężnia stanie w parku naprzeciwko centralnego placu zabaw koło ulicy Lelewela (bliżej jeziora). Nie ma się co łudzić, że będzie to wielka instalacja – ściana tarniny nie będzie dłuższa niż 6 metrów, ale być może – o ile pomysł spodoba się mieszkańcom Szczecinka – podobne instalacje pojawią się w innych częściach miasta. Np. dość okazała tężnia w Raciborzu na Śląsku kosztowała 2 mln zł, a w Koszalinie od trzech lat nie mogą zrealizować podobnego projektu z budżetu obywatelskiego, bo ceny przekraczały zaplanowane wydatki.