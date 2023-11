Budżet obywatelski. Mieszkańcy zagłosowali, ale tężni solankowych nie dostali

- To jeden z tych pomysłów, których nie trzeba się wstydzić, ale niestety, chyba się go nie doczekamy - sygnalizują brak inwestycji nasi Czytelnicy. - Zamiast remontu chodnika czy drogi, co i tak miasto powinno wykonywać w ramach swoich zadań, wymyślono coś fajnego, atrakcyjnego, ponad zwykłe inwestycje. Ale niestety, pewnie dlatego, że to coś innego, trudniejszego, by zrealizować, nie powstanie - żałują.

Przypomnijmy, to był projekt wyceniony na 650 tysięcy złotych, a zakładał budowę dwóch ogólnodostępnych tężni solankowych w Koszalinie. Pierwsza miała być zlokalizowana u podnóża Góry Chełmskiej, nieopodal aquaparku, natomiast druga miała być zlokalizowana w samym centrum miasta, przy Bulwarach Młyńskich, na zielonym skwerze, przy skrzyżowaniu ulic Młyńskiej i Batalionów Chłopskich. Tężnie miały działać każdego roku od kwietnia do końca września i miały być ogólnodostępne, drewniane, z oświetleniem i oczywiście odpowiednimi siedziskami.