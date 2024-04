Koszaliński Związkowiec straszy i to się szybko nie zmieni

Właśnie pisze się kolejny etap sagi o koszalińskim Związkowcu, wybudowanym ponad 50 lat temu wieżowcu, który powstał jako siedziba związków zawodowych i przez pół wieku był siedzibą nie tylko związków, ale i różnych firm i stowarzyszeń w tym też, że parę lat Głosu Pomorza.

Jego los został przesądzony gdy budynek nie przeszedł kontroli Straży Pożarnej. W połowie 2022 roku najemcy opuścili budynek. Właściciele, czyli firma BS Invest do wyboru mieli dwa rozwiązania — przeprowadzić generalny remont budynku lub go rozebrać. W wakacje ubiegłego roku postanowili wystąpić o zgodę na rozbiórkę do koszalińskiego ratusza.