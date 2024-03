Teren wokół Związkowca w Koszalinie zabezpieczony. Zgody na rozbiórkę jeszcze nie ma [ZDJĘCIA]

Właściciele terenu złożyli dwa wnioski rozbiórkowe — jeden dotyczył przybudówek Związkowca, drugi samego wieżowca. Ta druga decyzja, zanim się uprawomocniła trafiła do wojewody zachodniopomorskiego - jedna ze wspólnot mieszkaniowych przy ulicy Matejki zaprotestowała, domagając się wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń podczas prac rozbiórkowych.

To automatycznie powinno wstrzymać prace do momentu aż wojewoda zachodniopomorski rozpatrzy zażalenie "sąsiadów". Ale tak się nie stało. Na terenie pracował ciężki sprzęt. Mieszkańcy Koszalina, szczególnie sąsiedzi Związkowca, byli przerażeni tym, co działo się na budowie.