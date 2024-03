Rozbiórka koszalińskiego Związkowca. Nadzór budowlany kazał wstrzymać prace [ZDJĘCIA]

Aleksandra Ziółkowska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koszalinie, mówi, że od dwóch dni inspektorzy kilka razy odwiedzali teren Związkowca, problemem był brak osoby "decyzyjnej" na miejscu.

- Inspektorzy stwierdzili, że zakres robót wykracza poza to wykonawca może robić. Przy budynku głównym wykonywać można tylko prace związane podyktowane względami bezpieczeństwa, czyli na przykład usuwać elementy ruchome, które mogą się oderwać — wyjaśnia. Decyzją nadzoru wszelkie prace przy Związkowcu zostały więc wstrzymane.

Nasza rozmówczyni przyznaje, że od dwóch dni odbiera telefony od zaniepokojonych mieszkańców, których martwi nie tylko to, że prace rozbiórkowe toczą się bez wymaganych zgód, ale przede wszystkim, że zaczynają się od "parteru". Wyjaśnia: - Nie stwierdziliśmy ryzyka naruszenia konstrukcji budynku. To szkielet żelbetowy. To, co na razie zostało zdemontowane, to jedynie ściany osłonowe, które nie wpływają na stabilność konstrukcji.