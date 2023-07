Album koszalińskiej piosenki, czyli muzyczna historia Koszalina [WIDEO]

- "Album koszalińskiej piosenki" to kolejna akcja, która ma na celu przybliżenie muzycznej historii Koszalina - przyznaje Mariusz Rodziewicz, miłośnik muzyki, archiwista amator, pracownik Głosu Koszalińskiego, który prowadził muzycznego bloga GraMuzyka.

Pod tą nazwą organizował także giełdy płytowe, które nadal odbywają się w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, a także jako GraMuzyka Nagrania wspiera lokalnych muzyków pomagając wydawać im płyty z muzyką.

To już kolejny projekt fana muzyki. - Ta akcja jednak ma nieco inną formę. W przypadku "Z archiwum koszalińskiego rocka" i "Z archiwum koszalińskiego rapu" docierałem do muzyków ze starych zespołów, otrzymywałem od nich archiwalne nagrania, z których powstawały potem płyty składanki. Zarówno w przypadku rocka, jak i rapu udało się stworzyć po cztery części kompilacji - opowiada Mariusz Rodziewicz. - W przypadku "Albumu koszalińskiej piosenki" dotarłem do zapisu nutowego i słów piosenek, które powstawały w Koszalinie w latach 60-tych ubiegłego wieku. Publikuję je teraz sukcesywnie na fanpage'u na Facebooku i liczę na odzew mieszkańców.