Andrzej Melka otrzymał statuetkę dla Lekarza Roku 2023 w plebiscycie "Głosu" [WIDEO]

W plebiscycie Hipokrates zwycięzców wybierają Czytelnicy, czyli pacjenci. Tytuł Lekarza Roku przyznaje redakcja „Głosu” i przedstawiciele środowiska medycznego. Zależy nam na tym, by pokazywać lekarzy wyjątkowych.

Doktor Andrzej Melka to jeden z tych lekarzy, którzy niewątpliwie osiągnęli zawodowy sukces - w tym roku świętował 40 lat pracy w koszalińskim szpitalu. Doktor jest koordynatorem Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, oddziału, który sam tworzył. Jest też mentorem wielu młodych lekarzy.

Najważniejsze jest jednak to, jaką opinią cieszy się w środowisku medycznym, wśród swoich pacjentów i ich rodziców. O tym, że w tym roku to do niego powinien trafić ten tytuł, po raz pierwszy usłyszeliśmy w Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, potem jego nazwisko wiele razy pojawiało się w naszych rozmowach. Doktor Melka jest świetnym lekarzem, lekarzem oddanym swoim podopiecznym i ich bliskim - jest z nimi w tych dobrych chwilach, gdy uda się pokonać chorobę, ale i w tych najtrudniejszych.