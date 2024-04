Spotkania z żubrem w regionie koszalińskim [ZDJĘCIA]

– Młode żubry są ciekawskie, ale absolutnie niegroźne dla człowieka, którego unikają – mówi Stanisław Wiese.

– To przeżuwacz, nie zwierzę mięsożerne. Można je spotkać na łąkach, czasami podchodzą do stad krów, ale gdy przekonają się, że to nie ich pobratymcy, odchodzą. Zalecam jednak ostrożność, bo zwierzę może być zranione, połamane i wtedy od ludzi odgania się, jak my od much. Nie należy go też szczuć psami lub odganiać przy pomocy samochodów czy ciągników.

Żubr to król europejskich lasów, największy ssak w nich żyjący – byki osiągają około 800 kilogramów. Cała populacja żubrów (bison bonasus) wywodzi się z kilkunastu zwierząt czystej krwi, które ocalały w okresie międzywojennym w ogrodach zoologicznych. W roku 1919 kłusownik zabił bowiem w Puszczy Białowieskiej ostatniego wolno żyjącego żubra. Profesor Jan Sztolcman w roku 1923 założył Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra i rozpoczął unikatowy proces ratowania gatunku i jego reintrodukcji w oparciu właśnie o zwierzęta z zoo. Żubry wróciły do zagród zbudowanych przez Lasy Państwowe, cudem niemal kilkanaście sztuk przetrwało kolejną wojenną zawieruchę i dało początek żyjącym dziś w Polsce ponad 2 tysiącom żubrów.