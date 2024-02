Rysie na wolności. Piękne koty w Nadleśnictwie Połczyn-Zdrój [ZDJĘCIA]

Jeden z rysi – z okazji odzyskania wolności nazwany Ignacym - urodził się w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie prowadzonej przez Towarzystwo, drugi – Dzwoniec - urodził się na wolności, ale w ośrodku przebywał na rehabilitacji. Ważą po 14-16 kilogramów.

Przy okazji przestrzegamy – rysie to nie są miłe kotki do głaskania, ale drapieżniki. Od ludzi stronią, ale gdy już dojdzie do spotkania to nie traktujmy je jak kociaki z kanapy. Rysia nie pomylimy z dzikim kotem, nie tylko z uwagi na charakterystyczne „pędzelki” na uszach. Dorosłe osobniki osiągają długość ciała do 110 centymetrów, ogona do 23 cm. Ważą nawet 30 kilogramów i więcej. Początkowo rysie do programu reintrodukcji pochodziły z niewoli, najczęściej z ogrodów zoologicznych. Ale od kilku lat rodzą się już także na wolności – szacuje się, że do tej pory na świat przyszło około 70 młodych.