Dziki grasują na terenie szkoły w Szczecinku. Ludzie boją się ataku dzikich zwierząt

- Na miejsce wezwano patrol policji, z którym wspólnie podjęto próbę przegonienia dzików z terenu szkoły. Gdy to się nie udało, na miejsce wezwano lekarza weterynarii. Ten podjął decyzję o pozostawieniu dzików tam gdzie są. Stwierdził, że po najedzeniu się dziki same opuszczą to miejsce.

Dziki na terenie szkoły. Robi się niebezpiecznie

Co na to służby miejskie? Są prawie pewne, że to jest to samo stado, które żerowało od kilku miesięcy w pobliskiej dzielnicy Świątki. Tam dziki chodziły główną ulicą, a nawet były na terenie ośrodka szkolno-wychowawczego.