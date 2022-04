Artystycznie w CK 105, czyli obrony prac uczniów Plastyka [ZDJĘCIA]

- Obrony trwają już kilka dni, zdają łącznie 43 osoby - powiedziała nam Urszula Januszewska, dyrektorka popularnego Plastyka. - W CK 105 pokazujemy dyplomy, które najlepiej rokowały, choć prace, które bronione były w szkole również uzyskały wysokie noty - dodała, zaznaczając przy tym, że broniący się teraz uczniowie są po dwuletnim okresie pandemii, czyli pracy samodzielnej, w domu.

- Jesteśmy dumni z naszych uczniów, niektóre prace są wręcz na poziomie studenckim. Pokazują, że są już świadomymi artystami. Że wiedzą, po co to robią. Umieją uzasadnić swój wybór dotyczący techniki, tematu. Że to, co powstaje, przypadkiem nie jest, a nawet jeśli coś wyjdzie przypadkowo, to zostaje następnie świadomie wykorzystane, umiejscowione w jakimś kontekście. Ich głowy artystycznie dobrze pracują. To pozwoli im później podjąć pracę, np. w projektowaniu graficznym. Ale niektórzy pójdą w innym kierunku. To, czego nauczyli się w szkole: wrażliwości, umiejętności patrzenia na świat, operowania kolorem, to zostaje im na całe życie. Życie to nie jest tylko wyścig, że trzeba coś wygrać. Nie, trzeba czegoś doświadczyć. I szkoła jest po to, żeby to doświadczenie było pełne, bogate - dodała pani dyrektor.