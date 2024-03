Autorka "Psich Sucharków" gwiazdą koszalińskiej Filmoniady

Maria Apoleika to mieszkająca w Łodzi polska ilustratorka, której największą popularność przyniósł blog i seria książek „Psie Sucharki”. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Telewizyjną i Teatralną na Wydziale Operatorskim w Łodzi. Z wykształcenia jest twórcą filmów animowanych. Na co dzień zajmuje się malarstwem, ilustracją i fotografią. Oprócz tego tworzy także linoryty. W obszarze jej zainteresowań jest również sztuka instalacji, animacja oraz video-art. Maria Apoleika doczekała się kilku wystaw, a jej prace wielokrotnie były nagradzane.

Maria Apoleika stworzyła na Facebooku fanpage Psie Sucharki, gdzie zamieszcza zabawne ilustracje opowiadające barwne historie z życia czworonogów. Obserwuje go już ponad 360 tysięcy osób. Fani talentu i poczucia humoru Marii Apoleiki doczekali się również książek: „Psie sucharki. Wszystko, co powiedziałby twój pies, gdyby umiał mówić” oraz „Psie sucharki 2. Wszystkie słowa, które musisz znać, żeby obsłużyć swojego psa”. Artystka przygotowała także ilustracje do takich pozycji, jak „Gdańskie rozmówki niemiecko-polskie z XVII w.” oraz „Tata w budowie. Felietony o tym, jak być ojcem i zwariować (ze szczęścia)”.