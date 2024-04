Awantura w mieszkaniu skończyła się wizytą policji i poważnymi zarzutami

Policjantów ze Szczecinka wezwano do jednego z mieszkań na terenie miasta, gdzie zgłoszono bijatykę i hałasy.

- Podejmujący interwencję patrol policji zastał otwarte na oścież drzwi do mieszkania, w którym znajdowało się 3 mężczyzn w wieku od 19 do 20 lat - informuje starszy aspirant Anna Matys, rzeczniczka prasowa komendy policji w Szczecinku.

- Niektóre z zastanych w mieszkaniu osób posiadały widoczne na ciele zaczerwienienia. Na pytania policjantów młodzi mężczyźni odpowiedzieli, że doszło między nimi do kłótni, a następnie do szarpaniny i stąd te hałasy dochodzące z mieszkania. Zgodnie też wszyscy oświadczyli, że doszli do porozumienia i nie potrzebują pomocy.