Bałtyk Koszalin przegrał mecz na szczycie. Kolejne 3:0 Gwardii [ZDJĘCIA]

Mecz Wybrzeża Rewalskiego z Bałtykiem, dwóch drużyn, które od początku sezonu przegrały tylko po jednym meczu, zupełnie nie ułożyło się gościom z Koszalina. Gol samobójczy, nie strzelony karny, czerwona kartka. W takich okolicznościach trudno liczyć na korzystny wynik. A wszystko to dotknęło graczy Bałtyku w Niechorzu!

Na otwarcie wyniku czekano do 25. minuty. Rzut wolny wykonał Paweł Krawiec, a pechowo piłkę skierował głową do własnej bramki Arkadiusz Jasitczak. Na odpowiedź gości czekano 8. minut. Kacper Masny zrobił sobie miejsce polu karnym i oddał świetny strzał pod poprzeczkę. Niestety, jeszcze przed przerwą rywale odzyskali prowadzenie. W 43. min Krawiec dośrodkował z rożnego, a w zamieszaniu piłkę do siatki skierował Dmytro Szewczuk.

Kwadrans po zmianie stron Bałtyk miał wyborną okazję do wyrównania. Daniel Chyła faulował w szesnastce Radosława Mikołajczaka i goście mieli rzut karny. Szymon Waleński uderzył przy słupku, ale zbyt lekko, by zaskoczyć Aleksandra Zarzyckiego, który rzucił się we właściwym kierunku. Zemściło się to na Bałtyku już 6. minut później, znów po rożnym w wykonaniu Krawca. Do odbitej piłki dopadł Szewczuk i tym razem pokonał Ignacego Arczyńskiego uderzeniem z 16 m.