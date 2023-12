Bezdomny złodziej wszedł do internatu koszalińskiej samochodówki. Groził i podduszał wychowawcę internatu

Zdarzenie z 19 listopada br. potwierdziła PAP oficer prasowa KMP w Koszalinie nadkom. Monika Kosiec.

Wieczorem, krótko przed godz. 21, gdy zamykane są drzwi internatu Zespołu Szkół nr 10 w Koszalinie (popularnej samochodówki), do budynku wszedł nieznany mężczyzna. Położył się na kanapie w holu obiektu, gdy w pobliżu byli wychowankowie internatu. Ci, widząc na nodze mężczyzny opaskę dozoru elektronicznego, opuścili hol. Zszedł do niego dyżurny wychowawca, który zauważył go w kamerze monitoringu. Wezwana została także policja.

31-latek, co nagrały kamery monitoringu i co potwierdza nadkom. Kosiec, zachowywał się agresywnie wobec wychowawcy internatu. Groził mu, naruszał jego nietykalność cielesną, podduszał go.

O tym jednak nie wiedzieli policjanci, którzy najpierw pojechali pod niewłaściwy adres, i na miejsce zdarzenia przyjechali, gdy 31-latek był już spokojny, a wychowawcy nie było już w holu.