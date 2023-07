Bezwstydni turyści nad morzem chodzą w kąpielówkach do sklepu, a nawet do restauracji

Sopot natomiast wojuje z golasami już siódmy rok. To wtedy na ulicach miasta, w witrynach sklepowych czy przy wejściu do lokali gastronomicznych pojawiły się plakaty „Stop golasom na ulicy” czy „Nieubranych klientów nie obsługujemy”. Efekt połowiczny i chyba zawsze taki będzie, bo sedno problemu leży jednak gdzie indziej.

- Z psychologicznego punktu widzenia ta nagość na ulicach, nawet w nadmorskich wypoczynkowych miejscowościach, to efekt przyzwolenia - mówi psycholog. - Uważamy, że teraz wszystko można, że wszystko wypada. To także objaw maczyzmu, męskiej dominacji, bo to przede wszystkim mężczyźni paradują bez koszulek po ulicy. A jeśli kobiety, to u nich jest raczej objawem kokieterii. Ale przede wszystkim to brak kultury, przestrzegania zasad.