Bieżnia na koszalińskim stadionie Bałtyku w fatalnym stanie. Biegacze muszą poczekać na remont

Co na to władze miasta? Monika Tkaczyk, prezes Zarządu Obiektów Sportowych odpowiada, że remontowych potrzeb w ramach sportowej infrastruktury miasta jest dużo i już jakiś czas temu – w ramach tzw. sportowego Okrągłego Stołu – zostały one spisane wraz z kolejnością ich wyremontowania.

- Wtedy też zostało uzgodnione, że w pierwszej kolejności zostanie wyremontowana hala Gwardii, co też zostało zrealizowane. Następny cel to budowa Euroboiska przy ulicy Fałata. Mamy projekt, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie i teraz czekamy na jego rozstrzygnięcie. Następny punkt to remont Bałtyku. Trzeba pamiętać, że nie ma na wszystko pieniędzy. To są bardzo duże koszty, trzeba trochę poczekać – tłumaczy Monika Tkaczyk. Nie zgadza się z jednym: że stan bieżni jest w tak fatalnym stanie jak oceniają to autorzy petycji. - Tę bieżnię trzeba wymienić, to nie ulega wątpliwości. Ale jest dostępna dla mieszkańców miasta, można po niej biegać, jest na bieżąco przez nas naprawiana – twierdzi. Przypomina też, że szatnie i toalety są dostępne w głównym budynku i można z nich bez problemów korzystać w czasie, gdy te na stadionie są zamknięte.