Ratusz decyzji nie zmienił. Przy budowie Euroboiska drzewa zostaną wycięte. Otwarto oferty na budowę

Chodzi o drzewa rosnące na terenie sportowego kompleksu ZOS Gwardia. Wkrótce ma rozpocząć się tutaj budowa drugiego w mieście, profesjonalnego Euroboiska. To zaś oznacza, że - według projektu - drzew te zostaną wycięte. Na taki scenariusz nie chcą się zgodzić koszalińscy miłośnicy przyrody. Ci jakiś czas temu przygotowali i wysłali do Piotra Jedlińskiego, prezydenta Koszalina, list otwarty w którym zaapelowali do miasta o zmianę projektu budowy, aby wycinka nie była już konieczna.

- Wycięcie tylu drzew spowoduje zachwianie istniejącej biocenozy, w tym nieobliczalne skutki w gospodarce wodnej boisk, a także uniemożliwi ptactwu wyprowadzenie lęgów - brzmi fragment listu.