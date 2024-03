Drzewa pod topór, bo budują Euroboisko? Grupa koszalinian chce je uratować

„Usilnie prosimy Pana Prezydenta o korektę projektu budowy Euroboiska” - napisali miłośnicy przyrody do włodarza Koszalina. O co chodzi? O drzewa, które w ramach realizacji sportowego projektu mają zostać wycięte.

Chodzi o szpaler lip i kilkadziesiąt innych drzew. Te rosną na terenie sportowego kompleksu Gwardii Koszalin. Wkrótce ma rozpocząć się tutaj budowa drugiego w mieście, profesjonalnego Euroboiska. To zaś oznacza, że - według projektu - drzew te zostaną wycięte. Na taki scenariusz nie chcą się zgodzić koszalińscy miłośnicy przyrody. Ci przygotowali i wysłali do Piotra Jedlińskiego, prezydenta Koszalina, list otwarty w którym apelują do miasta o zmianę projektu budowy, aby wycinka nie była już konieczna. - „ Wycięcie tylu drzew spowoduje zachwianie istniejącej biocenozy, w tym nieobliczalne skutki w gospodarce wodnej boisk, a także uniemożliwi ptactwu wyprowadzenie lęgów” - brzmi fragment listu. I dalej: - „Koszalin usytuowany jest na podmokłych gruntach, dlatego każde drzewo ma nieocenioną wartość. Liga Ochrony Przyrody, partia Zieloni, Związek Lokatorów i Spółdzielców oraz Nieformalna Grupa Ochrony Przyrody zwracają się do Pana o zmianę projektu budowy Euroboiska w imię wyższych wartości, jakie m.in. stanowi miejska przyroda”.

- Byliśmy na miejscu, zrobiliśmy wizję lokalną – mówi Halina Koltan z Partii Zieloni. - I doszliśmy do wniosku, że miejsca tam jest tyle, że można tu wybudować Euroboisko w taki sposób, aby te piękne drzewa uchronić. I stąd nasz apel do prezydenta Koszalina o to, aby temat ten przemyśleć jeszcze raz i mimo wszystko zastanowić się, czy projekt ten można zmodyfikować na tyle, aby wycinka ta nie była konieczna – podkreśla nasza rozmówczyni. Co na to ratusz? - Treść listu oczywiście znamy i teraz apel jego autorów jest analizowany przez odpowiedni wydział. Na pewno jeszcze raz cały temat zostanie przemyślany, a autorzy listu dostaną w najbliższych dniach odpowiedź z uzasadnieniem – zapewnia Robert Grabowski, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. Przypomina też, że projekt budowy Euroboiska oprócz tego, że zakłada wycinkę drzew to przewiduje też liczne nasadzenia dokonane w pobliżu nowego, sportowego obiektu.

Budowa Euroboiska to jedna z najważniejszych inwestycji, która rozpocząć się ma w najbliższych tygodniach. Projekt boiska i cała dokumentacja z pozwoleniem na budowę były gotowe od dawna, znana była też jego lokalizacja: dawne, żużlowe boisko w kompleksie Gwardii Koszalin - tuż przy płycie stadionu głównego. W tym miejscu powstać ma całoroczne boisko, które będzie oświetlone i sąsiadować ma z nowym parkingiem. Wybudowane zostaną też nowoczesna trybuna dla 400 osób oraz nowe szatnie dla zawodników i sędziów. Wszystko ma kosztować 8 mln 743 tys. 601,37 zł. Do niedawna główną i najważniejszą przeszkodą na drodze do budowy nowego boiska był brak pieniędzy. Zmieniło się to latem ubiegłego roku, gdy miasto dostało rządową dotację w ramach Polskiego Ładu w wysokości 98 procent wartości inwestycji. Nowe Euroboisko ma być gotowe na przełomie lat 2024/25.

Wideo Kraków - odsłonięcie pomnika Bohdana Smolenia