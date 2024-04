Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Koszalinie za nami. Czas pożegnań i podsumowań [ZDJĘCIA, WIDEO]

Wzruszającą historię opowiedział Ryszard Tarnowski, który po 25 latach zasiadania w radzie odchodzi z samorządu.

- Nie ukrywam, po tym ćwierćwieczu pracy dla miasta, dla mieszkańców, kończy się moja droga samorządowa. Dziękuję, teraz już przede mną ostatnia droga w życiu - wzruszył się radny.

Oponowali inni, oburzając się wręcz, że tak mówi.

- Ryszard, choć już nie w radzie miejskiej, ale jeszcze wiele przed nami - zwrócił się do Tarnowskiego Jan Kuriata, przewodniczący Rady Miejskiej, też żegnający się z samorządem. W swoim okręgu wyborczym tym razem nie uzyskał mandatu radnego.

- To było naprawdę trudne pięć i pół roku - podsumował Kuriata.

- Ale mimo pandemii COVID-19, mimo wybuchu wojny na Ukrainie, mimo wielkich perturbacji finansowych i ograniczaniu wpływów pieniędzy do budżetów samorządów, uważam, że udało nam się poprowadzić nasze miasto w dobrą stronę. Były sukcesy, ale też, co oczywiste, porażki, błędy, potknięcia. Nie ukrywam tego. Jednak bilans jest pozytywny. Owszem, nieporozumienia polityczne targały radą miasta, podzielił się rządzący od poprzednich wyborów miastem klub Koalicji Obywatelskiej, zawalił się najważniejszy wiadukt w mieście, ale powstało lub powstaje też mnóstwo nowych dróg, a Koszalin się rozwija. Co ze mną? Na razie zostaję na mojej uczelni, choć już nie w charakterze rektora. Skończyła mi się druga, ostatnia kadencja, będę wykładowcą. Samorząd zostawiam, ale jeszcze nie wiem czy na zawsze.