Najlepsze MEMY o szkole. Nauka i szkoła w krzywym zwierciadle. Te MEMY rozbawią Cię do łez! Szkolny humor oczami internautów 28.11.2023

Szkoła to wspaniałe wspomnienia. To tu zyskujemy wiedzę, to tu rodzą się pierwsze znajomości i miłości, trwające niekiedy przez całe życie. Z biegiem czasu na wiele spraw związanych ze szkołą patrzymy z przymrużeniem oka.

Śmiejemy się ze szkolnych porażek, przedmiotów, których nie lubiliśmy, czy nauczycieli - którym zaszliśmy "nieco" za skórę. Wiąże się z tym wiele historii, anegdot, które często wspominamy po latach podczas klasowych spotkań.