Strategiczna inwestycja energetyczna przebiegnie przez region koszaliński

Co to wszystko oznacza? Wbrew pozorom to naprawdę ważna i kluczowa inwestycja dla mieszkańców regionu, która zdecydowanie ograniczy ryzyko awarii energetycznych od Kołobrzegu, przez Koszalina po Szczecinek i dalej aż do Piły, a także pozwoli na włączenie do systemu planowanych farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

- To ważna informacja szczególnie dla mieszkańców koszalińskiej części województwa zachodniopomorskiego. Nowa sieć zastąpi ponad 50-letnią linię 220 kV i pozwoli zmniejszyć ryzyko awarii. Przypomnę, że po ostatnich wichurach i burzach energii elektrycznej pozbawionych było prawie 20 tysięcy odbiorców ze wschodniej części naszego województwa. Nowe sieci przesyłowe pozwolą skutecznie ograniczyć przerwy w dostawach prądu - słyszymy w biurze prasowym wojewody.

Linia elektroenergetyczna 400 kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina, o projektowanej długości 171 kilometrów, wybudowana zostanie na obszarze aż dwunastu gmin w dwóch województwach: w północnej części województwa wielkopolskiego i we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Połączy trzy stacje elektroenergetyczne – rozbudowywane stacje Dunowo i Piła Krzewina oraz nowo zbudowaną stację Żydowo Kierzkowo.