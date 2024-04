Kolejna farma wiatrowa w gminie Karlino. Będzie miała ogromną moc

- To nie jedyna taka farma w naszej gminie - zaznacza Piotr Woś, burmistrz Karlina.

- Choć ta rzeczywiście ma sporą moc. Ale przypomnę, że byliśmy jedną z pierwszych gmin w Polsce, w których zaczęły powstawać wiatraki. Do 2009 roku stanęło ich u nas aż 51. Wszystkie należą teraz do Energi. W listopadzie 2022 roku uruchomionych zostało kolejnych siedem turbin w Syrkowicach, które należą do Enertrag Dunowo, a teraz tych 15 potężnych turbin, które należą do Tauronu - podaje dane samorządowiec.

Farma wiatrowa Mierzyn ma dokładnie 58,5 MW mocy i uzyskała właśnie tymczasowe pozwolenie na użytkowanie, co umożliwia już produkcję energii elektrycznej i wprowadzanie jej do sieci. Na farmie znajduje się 15 turbin wiatrowych, każda o mocy 3,9 MW. Wieże mają ponad 130 metrów wysokości, a całkowita wysokość wiatraka to niemal 200 metrów. Produkowana na farmie energia elektryczna pokryje roczne zapotrzebowanie na prąd ponad 68 tysięcy gospodarstw domowych.