Brutalne pobicie mężczyzny w powiecie sławieńskim. Trzy osoby zatrzymane

Do zdarzenia doszło w połowie października. We wczesnych godzinach porannych, dyżurny sławieńskiej komendy odebrał zgłoszenie dotyczące pobicia mężczyzny w jednej z miejscowości w powiecie sławieńskim. Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazane miejsce, gdzie zastali pokrzywdzonego z widocznymi obrażeniami ciała. Mężczyzna został zabrany do szpitala.

- Sławieńscy policjanci przystąpili do ustalania przebiegu zdarzenia. Na podstawie zebranego materiału ustalili, że sprawcy odwiedzili pokrzywdzonego, a następnie działając wspólnie i w porozumieniu brutalnie pobili mężczyznę, również przy użyciu niebezpiecznych narzędzi. Później przywiązali sznurem do metalowej rury, kontynuując ataki, po czym pozostawili w pomieszczeniu piwnicznym. Pobitemu udało się uwolnić i powiadomić policję - informuje asp. szt. Kinga Warczak z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Funkcjonariusze jeszcze tego samego dnia zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 23 i 21 lat. Dzień później do sprawy zatrzymana została również 28-letnia mieszkanka powiatu sławieńskiego.