Oszuści nie dają o sobie zapomnieć. 91-latka z Koszalina straciła pieniądze

- Apelujemy, by nie wpuszczać obcych do mieszkania szczególnie w sytuacji, gdy inni domownicy są nieobecni. Pamiętajmy również, by otwierając drzwi poprosić osoby podające się za pracowników instytucji o okazanie identyfikatora czy legitymacji z imieniem, nazwiskiem, zdjęciem, pieczątką i logiem firmy - mówi policjantka.