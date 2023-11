Brutalne pobicie w Szczecinku. Ofiara w szpitalu, sprawcy w areszcie

Do zdarzenia doszło w sobotę, 25 listopada, na jednej z ulic w Szczecinku, kiedy to nastolatek został rzucony śnieżką przez dwóch młodych mężczyzn. Śnieżka, stała się zaczepką do dalszej wymiany słów, która zakończyła się pobiciem 15-letniego mieszkańca Szczecinka.

- Nastolatkowi udało się uciec swoim oprawcom, a o całym zajściu zostali powiadomieni domownicy - informuje starszy aspirant Anna Matys, rzeczniczka prasowa szczecineckiej komendy policji. - Chwilę później na ulicach Szczecinka pojawiła się matka nastolatka i jej konkubent, którzy chcieli odnaleźć sprawców pobicia nastolatka.

Udało mu się to i pomiędzy opiekunami nastolatka jak i napotkanymi na ulicy młodymi mężczyznami doszło do awantury, która zakończyła się tym razem pobiciem 38-latka. Mężczyzna został kilkukrotnie uderzony w głowę drewnianym przedmiotem, który wzięła ze sobą matka nastolatka. - Po całym zdarzeniu grupa rozeszła się a interweniujący policjanci nie zastali uczestników zdarzenia - dodaje rzeczniczka. - Dopiero następnego dnia szczecineccy funkcjonariusze zostali powiadomieni o 38-letnim mieszkańcu Szczecinka, który w wyniku pobicia, w stanie zagrażającym życiu został przewieziony do szpitala.