Budżet Obywatelski w Czaplinku. Wkrótce będzie można zgłaszać projekty

Władze gminy przypominają, że wybrane projekty muszą być realizowane na terenach będących w posiadaniu gminy Czaplinek, czy na terenach spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych i terenach należących do innych podmiotów położonych w granicach administracyjnych miasta.

Kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski w 2024 roku wynosi dokładnie 144 476,00 złotych. Mieszkańcy mogą zgłaszać zadania od 24 stycznia do 14 lutego. Lista zadań dopuszczonych do głosowania opublikowana zostanie do 1 marca. Samo głosowanie odbywać się będzie w dniach 9 marca - 2 kwietnia, a wyniki tegorocznej edycji poznać mamy 8 kwietnia.

Głosowanie odbędzie się elektronicznie na stronie internetowej gminy Czaplinek - www.czaplinek.pl, ale także w formie pisemnej, w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 6.

Przypomnijmy, że wśród zwycięskich projektów w edycji z ubiegłego roku znalazły się: modernizacja boiska bocznego, montaż pięciu ogólnodostępnych defibrylatorów AED, uatrakcyjnienie i doposażenie terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Drawsko w Czaplinku oraz modernizacja świetlicy miejskiej. W ubiegłorocznym głosowaniu, zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej-internetowej, wzięło udział ponad 2300 osób.