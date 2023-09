Bulwersujący akt wandalizmu na cmentarzu niedaleko Koszalina. W tle historia z wojny [ZDJĘCIA]

Gdyby to były tylko czerwone plamy olejnej farby, rozlanej na pomniku, można by było przypuszczać, że to po prostu wandale przypadkowo wybrali ten grób i go zniszczyli. Ale ten, kto popełnił ten barbarzyński czyn, zrobił to z premedytacją. Musiał znać historię rodziny Kowalskich. Tyle że wyciągnął z niej niewłaściwe wnioski.