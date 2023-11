Centrum handlowe Koszalin Power Center będzie otwarte już w marcu [ZDJĘCIA]

We wtorek budowlańcy zawiesili wiechę. To znak, że stan surowy obiektu jest już zamknięty.

- Teraz przystępujemy już do prac wykończeniowych, na zlecenie poszczególnych dzierżawców i właścicieli - powiedział nam Przemysław Hrycan, dyrektor kontraktu z ramienia inwestora.

Koszalin Power Center to obiekt w formule regionalnego parku handlowego, który obejmie zasięgiem miasto Koszalin oraz region. Projekt realizowany jest we współpracy z Leroy Merlin, Agata Meble oraz firmą SGI. Widać go po północnej stronie koszalińskiej obwodnicy, w ciągu trasy ekspresowej S6.

- Łączna powierzchnia obiektu to aż 38 tysięcy metrów kwadratowych - mówi dalej dyrektor Hrycan. - Znajdzie się tu m. in. największy w regionie hipermarket budowlany Leroy Merlin o powierzchni około 12 tysięcy metrów kwadratowych, supermarket Lidl o powierzchni około 2 tysięcy metrów kwadratowych, pełnowymiarowy i jedyny w regionie salon meblowy sieci Agata Meble o powierzchni około 10 tysięcy metrów kwadratowych oraz wspomnianych 30 lokali handlowych w ramach Retail Parku.

Przy Koszalin Power Center powstać ma także spora oferta gastronomiczna, łącznie z fastfoodem typu drive-thru. Parking ma pomieścić aż 1100 samochodów. Otwarcie centrum zostało zaplanowane już na marzec 2024 roku.