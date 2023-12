Ciepła woda z kranów w Szczecinku popłynie po odczekaniu dłuższej chwili [ZDJĘCIA]

Mieszkańców osiedla Zachód w Szczecinku wystraszyła nie na żarty zapowiedź ograniczenia szybkich dostaw ciepłej wody w godzinach nocnych i okołopołudniowych. O co chodzi?

O sprawie powiadomił nas zaniepokojony mieszkaniec szczecineckiego osiedla Zachód, największej „sypialni” miasta. - Na klatce schodowej pojawiły się ogłoszenia, że od 4 grudnia będą zmiany w dostępności ciepłej wody – mówi. - Z pisma wynika, że w godzinach od 10 do 13 i od 24 do 5 cyrkulacja ciepłej wody będzie wyłączona, ma to skutkować, jak czytam, dłuższym oczekiwaniem w kranie na ciepłą wodę. O ile dobrze rozumiem, będę musiał dłużej mieć odkręcony kurek, aby popłynęła ciepła woda. Nasz rozmówca mówi, że to będzie oznaczać większe zużycie wody, dodajmy od razu metr sześcienny ogrzanej wody. W zeszłym sezonie – fakt, że specyficznym z uwagi na podwyżki wywołane wojną na Ukrainie – koszt metra ciepłej wody (razem z 12-złotowym kosztem samej wody i ścieków) przekraczał znacznie 90 zł. Przy zużyciu rzędu kilku metrów miesięcznie to wydatki po kilkaset złotych.

- Administracja osiedla Zachód, która próbuje wprowadzać dyktatorskie standardy zarządzania - denerwuje się Czytelnik. - Otóż uzurpują sobie oni prawo do okresowego wyłączania mieszkańcom ciepłej wody. Cały zabieg próbują załatwić wywieszeniem ogłoszenia w mało widocznym miejscu. Nie podają żadnej podstawy prawnej takiego działania; a wedle mojej wiedzy i obecnego stanu prawnego nie mogą podejmować takich "decyzji", rodem z lat 80 -tych ubiegłego wieku. Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa tłumaczy, że nowe ustawienia cyrkulacji ciepłej wody mają zmniejszyć koszty podgrzania ciepłej wody użytkowej. W lecie SzSM z Miejską Energetyką Cieplną przeprowadziła wymianę sieci cieplnej i węzłów cieplnych w blokach na osiedlu Zachód na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Przed rokiem, gdy uderzały drastyczne podwyżki ciepła, pisaliśmy, że w kilku budynkach na Zachodzie jest taniej, bo spółdzielnia zamontowała tam nowe węzły cieplne, które pozwalają sterować cyrkulacją ciepłej wody w zależności od czasu gdy ludzie jej zużywają najwięcej. - Będziemy iść w tym kierunku nadal, co wymaga jednak porozumienia z MEC-em, który musi zmodernizować też swoją sieć – prezes SzSM Paweł Wronowski zapowiadał inwestycje.

- Ustawienia cyrkulacji CWU ma tylko i wyłącznie na celu obniżenie kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej która na dzień dzisiejszy wg naszych kalkulacji w oparciu o obowiązującą taryfę MEC Szczecinek na oś. Zachód powinna wynosić dla poszczególnych budynków 71 – 132 zł/m³ podgrzania – informuje SzSM. - Obecnie zaliczki pobierane na CWU od mieszkańców wynoszą dla poszczególnych budynków 55 – 89 zł/m³ podgrzania. Widzimy i obserwujemy zużycie ciepłej wody na naszych budynkach. Nawet kiedy jej cena była na poziomie 35 zł/m³ podgrzania wydawało się, że jest drogo ale przy tych obecnych cenach widzimy i obserwujemy że jej zużycie znacznie spadło. Paradoks ciepłej wody, tam gdzie jest cyrkulacja jest taki: że im mniej jej się zużywa tym ona staje się droższa. Jest to efekt działającej cyrkulacji.

I dalej: - Spółdzielnia już wcześniej na 5 budynkach na oś zachód przeprowadziła takie próby – wyjaśnia Paweł Wronowski, prezes SzSM. - Na początku zostało zamontowane urządzenie rejestrujące godzinę zużywania CWU. Na tej podstawie określiliśmy godziny w których mieszkańcy praktycznie CWU nie zużywają. Niektóre z tych pięciu budynków funkcjonują już prawie rok w takim trybie i na dzień dzisiejszy nie mieliśmy żadnych zgłoszeń związanych z wyłączaniem cyrkulacji. Taki zabieg został wykonany w sumie na 15 budynkach. Tak jak wspominałem powyżej na pięciu budynkach funkcjonuje to już od dłuższego czasu, a na dziesięciu budynkach cyrkulacja w nocy jest już wyłączana od ok miesiąca, a teraz doszło jeszcze wyłączanie cyrkulacji w ciągu dnia. I to nie jest tak że tej ciepłej wody użytkowej nie ma w godzinach kiedy jest wyłączona cyrkulacja. Przy każdym węźle cieplnym jest zainstalowany zasobnik CWU o poj. 500 l. Wiec w prazie potrzeby w tych godzinach można korzystać z CWU.

- To nie jest żadne dyktatorskie działanie z naszej strony – zapewnia szef SzSM. - Decyzja nasza jest tylko i wyłącznie podyktowana ekonomią z uwzględnieniem komfortu dostarczania ciepłej wody użytkowej do naszych lokali. Zdajemy sobie trudność naszej decyzji ponieważ odbywa się to w sumie na 15 budynkach w których jest 760 mieszkań. Pracę cyrkulacji możemy dowolnie ustawiać. Mamy świadomość że mieszkańcy kończą i zaczynają prace o różnych godzinach, i jeśli zajdzie taka potrzeba od grupy mieszkańców, my prace cyrkulacji dostosujemy do ich potrzeb. Jednak należy pamiętać że będzie się to wiązało ze zwiększonym kosztami CWU. Proszę tylko mieszkańców na ta chwile o pewną wyrozumiałość i danie trochę czasu temu zabiegowi.

