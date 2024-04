Gruntowna przebudowa ulic na osiedlu Unii Europejskiej w Koszalinie. Deszcz nie będzie już zalewać domów [WIDEO]

Chodzi o łącznie prawie pół kilometra tych ulic, które podczas deszczu wręcz toną.

- Nie przesadzę, jeśli powiem, że zdarzały się dni, gdy woda sięgała nam do kolan i zalewała działki - mówi przewodniczący Rady Osiedla Unii Europejskiej Adam Bochra.

W poniedziałek pojawił się w koszalińskim ratuszu, na specjalnej konferencji prezydenta Piotra Jedlińskiego, który poinformował, że został właśnie wybrany wykonawca przebudowy tych dwóch ulic. W ciągu siedmiu miesięcy, za 1,8 mln zł, firma Strabag przebuduje 260 m ul. Fińskiej oraz 140 m ul. Francuskiej. Obie ulice będą wyłożone betonową kostką brukową, pojawią się chodniki, miejsca parkingowe, nowe oświetlenie.

- Chcemy też, by w ulicy Holenderskiej powstało więcej wpustów kanalizacji deszczowej, co pozwoli, podczas obfitych opadów deszczu, odbierać więcej wody i w ten sposób uniknąć zalewania, co rzeczywiście było bolączką osiedla - dodawał prezydent Piotr Jedliński.