Młodzi i Film. Koszaliński festiwal ma nowe kierownictwo

Serdiukow regularnie publikuje artykuły na temat kina m.in. w „Magazynie filmowym SFP” i „Zwierciadle”. Jest redaktorką i współautorką monografii Andrzeja Wajdy, Romana Polańskiego i Wojciecha Hasa, autorką tłumaczenia książki „Scratches and Glitches. Observations on Preserving and Exhibiting Cinema in the Early 21st Century” Jurija Medena. Na stałe współpracuje z firmą produkcyjną Balapolis i Stowarzyszeniem Kin Studyjnych programując Tydzień Warszawskich Kin Studyjnych. Zajmuje się również promocją polskiego kina w kraju i za granicą, m.in. filmów Anki Sasnal i Wilhelma Sasnala oraz Jerzego Skolimowskiego. W przeszłości prowadziła działy publicystyki w magazynach „Machina” i „Film”, tworzyła autorskie rubryki w „Elle” i „KMagu”. Jej teksty ukazywały się także m.in. w „Hiro”, „Foyer”, „Dzienniku. Gazecie prawnej”, „Harper’s Bazaar” i „Wprost”. Korespondentka polskiej prasy z festiwali w Cannes, Wenecji, Berlinie, Karlowych Warach. Członkini Polskiej Akademii Filmowej, Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych: FIPRESCI, Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Stowarzyszenia Kobiet Filmowców i Fundacji Filmowej Ex Anima. Wegetarianka.