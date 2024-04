Młodzi i Film. Komisja właśnie decyduje co zobaczymy

Zgłoszone filmy biorą udział w selekcji trzech konkursów: pełnometrażowych debiutów fabularnych, pełnometrażowych debiutów dokumentalnych oraz krótkich filmów. W tej ostatniej kategorii zostaną zaprezentowane zarówno „szorty” fabularne, dokumentalne, jak i animowane.

Nad ostatecznym kształtem konkursowych sekcji pracuje zespół selekcyjny złożony z krytyków filmowych. W jego skład wchodzą Anna Serdiukow, Krzysztof Kwiatkowski, Dagmara Romanowska i Jan Topolski.

123 ze zgłoszonych filmów to pozycje reżyserowane lub współreżyserowane przez kobiety. – Jak co roku, cieszy mnie różnorodność nadsyłanych propozycji, ta różnorodność już nie tylko na poziomie formalnym, ale i w treści – mówi dyrektorka programowa festiwalu, Anna Serdiukow.

– Mniej więcej od 4 lat widzimy wzrost zainteresowania kinem dokumentalnym, krótko- i pełnometrażowym, i w tym obszarze czuć większą swadę, jak również świadomość i precyzję. Obok dość tradycyjnych filmów dokumentalnych, portretujących bohatera lub sprawę, coraz mocniej zaznacza swoją obecność dokument kreacyjny czy found footage. Jeśli chodzi o fabuły – tutaj też nastąpiło jakieś przewartościowanie, z jednej strony hybrydy gatunkowe, ale i eseje filmowe, bardzo czyste formy. Coraz mniej jest historii użytych służebnie, pretekstowo wobec środków formalnych, czy popisów estetycznych. I jak co roku od wielu lat – filmy animowane, które tworzą swoje własne uniwersum, świat, odchylenie. Otrzymujemy też coraz więcej zgłoszeń indywidualnych, od coraz młodszych filmowczyń i filmowców, entuzjastek i entuzjastów kina spoza kierunków filmowych, czy w ogóle artystycznych. Jesteśmy dumni, że selekcja festiwalu Młodzi i Film to jest zwykle przebogate świadectwo tego, czym tak naprawdę stoi to najmłodsze kino: jaką ma kondycję, w którą stronę zmierza, jakie królują tu pomysły i idee, a z drugiej strony, i to jest chyba apel do producentów: przyjeżdżajcie do Koszalina, to właśnie z twórcami prezentującymi u nas swoje filmy, będziecie pracować za kilka lat, lub przez najbliższe kilka lat. Poznajcie ich, obejrzyjcie ich debiuty, pomyślcie nad dialogiem i wspólną, łączącą was sprawą.